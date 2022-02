Derby senza Ibra e col dubbio Tomori, l’Inter può estromettere Pioli. Vlahovic-Zakaria, quale impatto?

by Mattia Zucchiatti

Stefano Pioli - Foto Marti

Tra la 100esima in Serie A di Mourinho (Roma-Genoa) e la sfida del dopo-Vlahovic (Fiorentina-Lazio), c’è il derby Scudetto che rappresenterà una delle tappe cruciali di questo turno di Serie A. Tutti disponibili per i nerazzurri, due assenti pesanti e uno in dubbio: Rebic e Ibra non ce la fanno, Tomori sì ma difficilmente dal primo minuto. Pronti Kalulu e Romagnoli mentre sul fronte offensivo Kessie potrebbe agire sulla trequarti con Saelemaekers e Leao alle spalle di Giroud, chiamato a dare una svolta alla sua, fin qui in chiaroscuro, esperienza rossonera. L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 11 sfide di Serie A, e quella sconfitta dell’ottobre 2020 è anche l’ultimo ko interno dell’Inter. Inzaghi cerca la conferma che lo porterebbe +7 dal Milan di Pioli. Atteso grande spettacolo. Inter (53 gol) e Milan (47) hanno i due miglior attacchi di questa Serie A. Ma se da un lato mancherà quello Zlatan che è il quarto miglior marcatore del derby di Milano, dall’altro c’è un Dzeko che in maglia Roma ha segnato sei volte contro i rossoneri. Occhi puntati su Calhanoglu, grande ex della partita a caccia di un gol pesante come all’andata. Nel primo derby da nerazzurro, segnò su rigore prima dell’errore di Lautaro. Ma Inzaghi è sicuro: “Il nostro rigorista resta Martinez”.

Pochi dubbi su chi batterebbe un calcio di rigore per la Juventus contro il Verona. Dopo la sosta, la squadra di Allegri cambia faccia. Vlahovic e Zakaria sono pronti al debutto dal 1′. Una partita da seguire fino all’ultimo. Nessuna squadra ha ottenuto più punti di Juventus ed Hellas Verona (sette per entrambe) grazie ai gol segnati nell’ultimo quarto d’ora in questa Serie A. Diciassette le reti di Vlahovic, come Immobile. C’è un primato in classifica marcatori da proteggere, oltre ad una rincorsa Champions da portare avanti. Le ambizioni di Juventus e Vlahovic sono le stesse, ora Allegri cerca quello che è mancato alla squadra col peggior attacco tra le prime nove. I gol, appunto. Chi come l’ex Fiorentina? I viola sperano Arthur Cabral.