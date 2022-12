Denzel Dumfries: “L’interesse del Chelsea? Gratificante, ma sono felice all’Inter”

L’interesse del Chelsea? “Certo, questo è gratificante per me sapere che il club inglese mi vuole”. Così Denzel Dumfries risponde ad una domanda di mercato dal Qatar, dove si stanno svolgendo i Mondiali che vedono l’Olanda qualificata ai quarti di finale. L’esterno dell’Inter però è focalizzato sul suo club attuale: “Indossare la maglia nerazzurra è anche un grande onore. Sono concentrato sul Mondiale e sono felice e orgoglioso di giocare in un grande club italiano”.