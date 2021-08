Delusione Lazio, solo 1-1 in amichevole col Meppen: Immobile sbaglia il rigore, Correa espulso

by Giorgio Billone

Ciro Immobile, Lazio 2019-2020 - Foto Antonio Fraioli

La Lazio sbatte contro il Meppen dopo il pareggio contro il Padova. Altro 1-1 in Germania in questa prima amichevole del ritiro. Dopo quattordici minuti è Dombrowa a siglare la rete del vantaggio. Ma poco dopo è Muriqi a sfruttare l’assist di Felipe Anderson e a siglare il pareggio. Nel secondo tempo Sarri gioca la carta Ciro Immobile che però sbaglia un calcio di rigore nel finale di gara e il risultato resta sull’1-1.

Una partita cominciata male per effetto del gol del vantaggio dei tedeschi, ma con Muriqi i biancocelesti riescono a pareggiare immediatamente i conti. Da qui in avanti, però, difficoltà per la squadra di Sarri, che non riesce a trovare un gioco fluido e fatica tantissimo a proporre gioco. Nella ripresa le occasioni per la Lazio sono tante, ma Immobile, Moro e Akpa Akpro cestinano le tante opportunità. Ce n’è però una enorme all’87’ con il calcio di rigore concesso ai biancocelesti. Dal dischetto va Immobile ma si fa ipnotizzare dal portiere. La Lazio perde la testa e due giri di lancette dopo Correa, la cui permanenza è in bilico, si fa espellere per doppia ammonizione in un match amichevole. Finisce dunque 1-1 proprio contro il Padova, e adesso il campanello d’allarme è scattato.