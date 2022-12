De Rossi su Mihajlovic: “Pochi giorni fa mi ha rincuorato dopo una sconfitta”

Nella conferenza stampa alla vigilia del match col Parma della sua Spal, Daniele De Rossi ha ricordato Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri all’età di 53 anni. “Ho letto tante cose e tanti ricordi ieri su Sinisa – ha spiegato il tecnico – e uno mi ha colpito in particolare: ‘persona in un mondo di personaggi’. Ecco, penso che nessun’altra definizione possa descriverlo meglio di così. Da quando ho smesso di giocare ci siamo avvicinati molto e abbiamo trascorso tanto tempo insieme, momenti indimenticabili da cui potevo sempre tirare fuori qualcosa a livello umano, per il suo cuore gigante, ma anche per la sua durezza”. Poi un retroscena: “Nonostante tutto quello che poteva avere per la testa in questo periodo, dopo il derby contro il Modena mi ha chiamato per rincuorarmi dopo la sconfitta, in un momento in cui, invece, saremmo dovuti essere noi a pensare a lui standogli vicino. Questo è l’esempio più lampante di chi era Sinisa”.