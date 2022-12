De Laurentiis: “Nuova calciopoli? Non sta a me dirlo. Bisogna fare la rivoluzione copernicana”

“Una nuova calciopoli? Non sta a me stabilirlo. Il calcio è malato dall’alto, quando uno non vuol capire che non ci sono sufficienti risorse per andare avanti con questa tipologia di campionato e non si vuole fare una rivoluzione copernicana, resta un problema di tutti quelli che sono sottoposti a rielezione. Nel mondo dello sport la sorveglianza è latente, la volontà di creare antipatie è difficile trovarla”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione del codice di ”Giustizia Sportiva e Ordinamento statale” dell’avvocato Viglione al Coni. E sul tema Superlega: “Fatemi un favore: guardate la serie di Netflix sulla Fifa. Vi darete da soli delle risposte”.