Dazn, nuova offerta per il 2023: ecco prezzo, dispositivi e nuovi sport

In vista del 2023 la piattaforma streaming Dazn ha presentato un nuova offerta, che prenderà il via dal mese di gennaio. Un primo arricchimento all’abbonamento ci sarà grazie all’accordo siglato con Eleven Sports, che porterà nuovi sport sport nel pacchetto. Non solo tutta la la Serie A TIM e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica. A partire dal prossimo mese ci saranno anche basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da Eleven Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport.

Ci sarà, inoltre, una maggiore flessibilità con l’aumento del numero di dispositivi che puoi registrare. Da gennaio con il piano DAZN STANDARD potrai associare al tuo account DAZN 6 dispositivi e utilizzarne 2 in contemporanea se entrambi connessi alla rete internet della tua abitazione. Con il piano DAZN PLUS si potranno invece associare all’account DAZN fino a 7 dispositivi. Potrai inoltre utilizzare DAZN su 2 reti internet diverse e guardare su 4 dispositivi in contemporanea.

Per quanto concerne i prezzi non ci saranno variazioni poiché il piano DAZN STANDARD resterà a 29.99 euro al mese e si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Stesso discorso per il piano DAZN PLUS, che rimarrà a 39.99 euro al mese.