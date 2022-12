Dazn, le amichevoli in programma: il calendario dei club di Serie A

Inizia dicembre, così come le sfide amichevoli dei club. Il Milan sarà impegnato alla Dubai Super Cup, due le sfide attesissime, quella contro l’Arsenal del 13 dicembre e quella contro il Liverpool il 16. Entrambi i match saranno trasmessi su Dazn. Il calendario dei rossoneri continuerà con il match contro il PSV che si disputerà il 30 dicembre. Inoltre, nella giornata di giovedì 8 dicembre a Milanello, il gruppo a disposizione di Stefano Pioli affronterà in amichevole il Lumezzane, squadra militante nel girone B di Serie D: la partita sarà su Milan TV e su DAZN.

In esclusiva su DAZN anche i match della Fiorentina, impegnata prima nella sfida contro il l’Always Ready il 7 dicembre e successivamente nella Christmas Cup, triangolare in cui i viola affronteranno Rapid Bucarest e Borussia Dortmund. Il calendario della formazione viola continuerà poi con i match contro Monaco del 17 dicembre e contro l’FC Lugano del 21 dicembre. Amichevoli in vista anche per Juventus e Atalanta: i bianconeri affronteranno l‘Arsenal il 17 dicembre, i nerazzurri il Real Betis il 23 dicembre. Anche le amichevoli del Napoli saranno visibili su DAZN: in Turchia, la squadra di affronterà l’Antalyaspor il 7 dicembre e il Crystal Palace l’11 dicembre.