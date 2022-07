Dazn: da metà luglio sarà attivo il nuovo servizio clienti

by Enrico Ricciulli

Dazn potenzia il proprio Customer Care introducendo in Italia il servizio in persona raggiungibile tramite numero telefonico e canale WhatsApp per garantire al cliente un’assistenza sempre più puntuale e capillare. Da metà luglio, l’utente potrà infatti richiedere assistenza a un operatore chiamando il numero telefonico o utilizzando il canale WhatsApp dedicato all’assistenza clienti. Entrambi saranno attivi durante la settimana e in occasione delle giornate di Campionato, a copertura della trasmissione dei principali eventi sportivi.

Questo il commento di Stefano Azzi, CEO Dazn Italia: “Lo streaming di eventi live, di cui DAZN è leader a livello mondiale, sta rivoluzionando abitudini, comportamenti e standard di servizio. Ancora una volta l’Italia gioca un ruolo cruciale e di apripista. Il nuovo servizio clienti in persona rappresenta infatti un caso unico per il gruppo Dazn al mondo. Assumerà un ruolo cruciale per il consolidamento dell’educazione allo streaming in diretta. Gli investimenti che stiamo facendo confermano la centralità che il cliente riveste per le nostre strategie di business. Continueremo a lavorare per offrire esperienze sempre migliori ai nostri utenti”.