Dalla Spagna: “Roma su Depay. Concorrenza di Arsenal e Galatasaray”

La Roma ha messo gli occhi su Memphis Depay, protagonista mancato con l’Olanda al Mondiale e tesserato per il Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo, l’ex Lione – in scadenza di contratto – potrebbe finire sul mercato già a gennaio, anche se Xavi preme per una sua permanenza almeno fino a giugno. Secondo il quotidiano oltre ai giallorossi, ci sarebbe anche l’interesse di Galatasaray e Arsenal.