Cremonese pronta per il mercato: “Lavoreremo in silenzio. Vogliamo la salvezza”

Il Ds Simone Giacchetta ha poi continuato: “Con il Mister e con Ariedo abbiamo già analizzato la situazione, cercheremo di farci trovare pronti. Saranno più di 30 giorni in cui come sempre trapeleranno decine e decine di nomi e indiscrezioni, ma serviranno molta pazienza. Non ci faremo prendere dalla frenesia, lavoreremo in silenzio e sotto traccia“. Ha poi proseguito: “Cercheremo di fare degli inserimenti per rafforzare la spina dorsale e renderla più solida. Radu e Carnesecchi sono due ottimi portieri, non ci possiamo lamentare. Una cosa importante da dire è che la lista dei giocatori Over è di 21, e noi ne abbiamo già 22 con un fuori lista. Per fare degli ingressi dovremo fare delle uscite, che faremo a malincuore ma sono doverose per andare a migliorare la rosa. Vogliamo conquistare la salvezza in Serie A, c’è bisogno di un cambiamento, e un cambiamento dovrà avvenire tramite operazioni legate alla lista della rosa”.