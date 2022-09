Cremonese, Alvini: “Giocare contro Sarri è un piacere, ma cercheremo di portare a casa la vittoria”

Il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha parlato alla viglia del prossimo impegno do campionato contro la Lazio. In primo luogo l’allenatore ha parlato della settimana passata e degli assenti: “Trascorsa una settimana di lavoro molto positiva. Dopo oltre due mesi di lavoro sta nascendo un ottimo spirito di squadra. Tra gli assenti ci saranno Castagnetti, mai allenatasi in gruppo, e Carnesecchi.

Parole di elogio poi per Maurizio Sarri: E’ bello ritrovare Maurizio Sarri, un amico prima di allenatore, una vera e propria fonte di apprendimento per me. Ho passato infatti tanti pomeriggio a studiarlo negli anni”. Tanta è poi la voglia di vincere nella Cremonese: “Abbiamo fatto due mesi e mezzo di lavoro intenso, costruendo qualcosa di importante. Sarebbe bellissimo chiudere questo primo ciclo di partite con una vittoria, lavoreremo per dare il massimo”.

Infine qualche indizio di formazione: “Abbiamo le idee chiare in difesa, potremmo continuare con Sernicola. Dresser giocherà con una grande voglia di segnare, ma il gol arriverà sono sicuro. Ci vuole tempo per adattarsi alla A, ma noi abbiamo fiducia in lui”.