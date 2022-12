Cremonese, 7 gol al Desenzano: il tabellino

Spettacolo e goleada nell’amichevole giocata oggi dalla Cremonese. Il team grigiorosso ha vinto per 7-0 il test contro il Desenzano, formazione che milita in Serie D. Al Campo Sportivo Soldi di Cremona, contro la formazione di Desenzano del Garda, doppiette per Ciofani e Buonaiuto e reti di Meité, Ascacibar e Okereke.

Cremonese-Desenzano 7-0

Cremonese (1° tempo): Carnesecchi, Sernicola, Valeri, Castagnetti, Chiriches, Bianchetti, Meité, Acella, Ciofani, Buonaiuto, Milanese. All.: Alvini.

Cremonese (2° tempo): Carnesecchi (12’ st Saro), Aiwu, Hendry, Lochosvhili, Quagliata, Meitè (32’ st Ndiaye), Escalante, Ascacibar, Baez, Okereke, Dessers. All.: Alvini.

Desenzano: Frattini (39′ st Casagrande), Alborghetti (39′ st Malcisi), Campagna, Mandelli (1′ st Goglino), Varoli (17′ st De Palma), A. Esposito, Franzoni (17′ st Fenotti), Pinardi (39′ st Quaini), R. Esposito (39′ st Gatti), Bardelloni (17′ st Bassini), Bitihene (1′ st C. Bianchetti). All.: Tacchinardi.

Arbitro: Stefano Peletti di Crema (assistenti: Farina di Brescia, Ruocco di Brescia).

Reti: 7’ pt Meité (C), 10’ pt Ciofani (C), 38’ pt Ciofani (C), 40’ pt Buonaiuto (C), 45’ pt Buonaiuto (C), 19’ st Ascacibar (C), 45’ st Okereke (C)