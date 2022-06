Caso Lazio-Italia, fonti Lega: “La Figc danneggia i club di Serie A”

by Sofia Cioli

Mattia Zaccagni - Foto Antonio Fraioli

“Si esprime stupore per l’ennesimo tentativo da parte della FIGC di screditare, e di conseguenza danneggiare, i club di Serie A in un momento in cui, riprendendo le parole che lo stesso presidente Gravina ha pronunciato oggi, si dovrebbe essere uniti”. Fonti della Lega sono intervenute così riguardo alla vicenda dei giocatori che in questi giorni hanno lasciato il ritiro della Nazionale italiana.