Caso Juventus, Iervolino: “D’accordo con Gravina, basta con il linciaggio mediatico”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, sostiene le parole del numero uno della Figc Gabriele Gravina, che aveva invitato tutti ad aspettare l’esito delle vicende giudiziarie riguardanti la Juventus prima di iniziare con il “linciaggio”. “Sono d’accordo con il presidente della Federazione. L’Italia è un Paese incredibile, in cui i processi non solo si fanno fuori dai tribunali, ma si fanno anche preventivi. Mi collego alle dichiarazioni di Gravina, non bisogna esporre le persone ad un linciaggio mediatico senza precedenti”, ha detto il patron dei granata.

E ancora: “La magistratura deve fare il suo corso, ma non dobbiamo scomporci, perché il calcio italiano è solido e ha regole ben precise e controllori ben attenti. Credo che il nostro calcio possa superare, nel breve periodo, questo momento di crisi”.