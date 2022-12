Caso Juventus, i legali bianconeri chiedono di spostare il processo a Milano

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli e di altre 11 persone fisiche, secondo Tuttosport, i legali della Juventus hanno presentato ricorso alla Procura Generale della Corte di Cassazione per spostare il procedimento a Milano. Entro 15 giorni è atteso il pronunciamento: essendo la Juventus quotata in Borsa, secondo i legali bianconeri la competenza territoriale sarebbe di Milano. La Procura di Torino, che ha avviato le indagini, ritiene di essere competente.