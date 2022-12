“Caso Juventus? Parlo a colori, non in bianco e nero”. Questa la battuta di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, durante il convegno “I Giovani e lo Sport al Sud”, per dribblare una domanda sulla situazione del club bianconero in seguito all’inchiesta della Procura di Torino e alle dimissioni dei componenti del CdA.