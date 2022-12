I Carabinieri di Reggio Emilia lanciano l’allarme: “Attenti alla bomba Kvara”

C’è un nuovo allarme che lanciano i Carabinieri di Reggio Emilia: la “bomba Kvara”. Con un comunicato dell’arma provinciale infatti, viene lanciato appunto l’allarme per questo esplosivo, 500 grammi di miscuglio illegale. Mezzo chilo di botto fuorilegge, pronto ad esplodere alla mezzanotte del nuovo anno. Non è una novità l’utilizzo di questo “brand” del Napoli, perché negli anni scorsi, c’era già stata la “bomba di Maradona”, e ancora quella di Careca, di Zola, di Cavani e di Higuain. Il comunicato spiega: “Nonostante le varie ordinanze di divieto per l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio c’è chi scommette su questo nuovo prodotto, il terribile botto che prende spunto dal nuovo idolo della tifoseria azzurra, Khvicha Kvaratskhelia. Altre bombe erano anche dedicate a personaggi della politica o a eventi che avevano caratterizzato l’anno (come la “bomba Bin Laden”, divenuta nota dopo gli Attentati alle Torri Gemelle del 2001 e la bomba “Covid” ispirata alla pandemia). Usa la testa non rovinarti la festa. La battaglia potrà essere vinta se si riuscirà a far comprendere, soprattutto ai giovani, che il problema è essenzialmente culturale. In questi casi, quasi sempre gli incidenti sono dovuti a disattenzione e non a fatalità”.