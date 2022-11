Calendario amichevoli Milan sosta invernale: programma, orari e diretta tv

Il Milan si prepara a vivere la lunga ed anomala sosta del campionato di Serie A 2022/2023, fissata per consentire lo svolgimento dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo qualche giorno di riposo, quando si tornerà al lavoro il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà fare a meno di sette giocatori, che prenderanno parte alla rassegna iridata con le rispettive Nazionali: si tratta di Olivier Giroud e Theo Hernandez (Francia), Simon Kjaer (Danimarca), Rafael Leao (Portogallo), Charles De Ketelaere (Belgio), Fodé Ballo-Tourè (Senegal)e Serginho Dest (Usa); inoltre Alexis Saelemaekers figura nella lista delle riserve del Belgio.

La squadra meneghina, senza molti dei suoi titolari, sarà dunque chiamata a lavorare per tentare la grande rimonta in campionato su un Napoli che, finora, ha dimostrato di essere quasi imbattibile. La sessione invernale di calciomercato potrebbe essere importante sotto questo aspetto per portare i giusti rinforzi nei vari reparti del campo, che sono stati falcidiati da diversi infortuni. L’allenatore e i giocatori che resteranno a sua disposizione svolgeranno il ritiro a Dubai dall’11 al 20 dicembre, con la disputa di alcune amichevoli in preparazione della seconda parte della stagione. Per il club di Gerry Cardinale si tratta della quarta visita negli Emirati Arabi Uniti nel corso dell’ultimo anno. I dettagli sugli avversari e le date, così come l’interno programma, verranno annunciati nelle prossime ore. Sportface.it, non appena sarà possibile, fornirà tutte le novità del caso in merito alle amichevoli del Milan e all’eventuale trasmissione in tv delle gare.

Calendario amichevoli Milan e diretta tv

Martedì 13 dicembre ore 16.30, Milan-Arsenal

Venerdì 16 dicembre ore 16.30, Milan-Liverpool

Venerdì 30 dicembre ore 18.15, Milan-Psv