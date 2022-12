Calciomercato, Salernitana: Ochoa è arrivato in Italia

Il portiere messicano Guillermo Ochoa è arrivato in Italia e si appresta a diventare un nuovo giocatore della Salernitana. Come mostrato dalle immagini di Sky, il calciatore è atterrato nel primo pomeriggio all’aeroporto di Napoli e ora si trasferirà a Salerno per la firma sul contratto fino al giugno 2023. L’estremo difensore sostituirà l’infortunato Sepe, out almeno per una parte del mese di gennaio.