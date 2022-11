Calciomercato: l’Inter punta forte su Antonee Robinson

L’Inter continua la ricerca di un colpo importante per la fascia sinistra, ragionando sempre nell’ottica di una possibile partenza di Gosens per cui c’è un interesse del Bayer Leverkusen. E pare che i nerazzurri abbiano scelto di investire sui giocatori made in USA. Dopo il forte interesse per il centrocampista del Valencia Musah, l’Inter sarebbe interessata ad Antonee Robinson. Il classe ’97 del Fulham nelle ultime due stagioni ha mostrato ottime qualità, crescendo con costanza e attirando l’interesse di diversi grandi club, City in primis. Già due anni fa il Milan sembrava sul punto di acquistarlo, prima che l’affare saltasse. Il ragazzo piacerebbe molto all’Inter, complici anche le ottime prove al Mondiale, e, secondo quanto riportato dal The Sun, sarebbe pronta a portarlo in Italia. Addirittura Robinson avrebbe già accettato di buon grado l’ipotesi di trasferimento, manifestando il suo gradimento per l’Inter. Ora la palla passa proprio al club nerazzurro: il Fulham chiede almeno 15-20 milioni per lasciarlo partire. Tutto sta a Zhang che dovrà decidere se spendere questa cifra per il giovane talento americano.