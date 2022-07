Calcio: 21-0 della Lazio all’Auronzo, nella prima amichevole estiva della stagione 2022/23

by Simone Caravano

Felipe Anderson - Foto LiveMedia/Davide Casentini

La Lazio batte 21-0 l’Auronzo, ad Auronzo di Cadore. Per i romani si è trattato del primo test stagionale 2022/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Ottima prova per Felipe Anderson autore di 4 reti.

La cronaca

Nel primo tempo la Lazio parte fortissima e in 16 minuti segna ben 6 reti all’Auronzo. Il primo gol è firmato da Basic, con un bel diagonale preciso. Al 5’ invece è Luis Alberto a segnare e un minuto dopo Cancellieri firma il tris, con un sinistro potente in rete. All’8’ poi va ancora in gol Luis Alberto e ancora Cancellieri non fallisce, su assist di Basic. L’inizio sprint laziale è poi chiuso al 16’, con un’autorete di De Mario dopo un palo di Luis Alberto. Al 27’ la Lazio va ancora a segno con Pedro, tramite un tiro preciso che si insacca in rete. Mentre al 31’ è Basic a realizzare il gol dell’8-0, il secondo personale, e Pedro chiude la prima frazione di gioco al 41’, firmando il definitivo 9-0.

Nel secondo tempo la Lazio stravolge la sua squadra, ma continua il domino nella metacampo dell’Auronzo. Al 49’ apre le marcature della seconda frazione di gioco Felipe Anderson, che si trova a meraviglia con il giovane Romero. Proprio quest’ultimo infatti va a segno al 55’ e poi realizza l’assist decisivo per il gol di Felipe Anderson al 58’. Il brasiliano poi va ancora in gol al 63’ e al 64’, segnando la sua tripletta personale. Al 69’ quindicesima rete biancocelste con Raul Moro, mentre al 74’ prima gioia per Akpa Akpro. Dopo due minuti primo gol per Kiyine e poi al 79’ ancora Romero in gol. Infine chiudono il match le reti di Moro all’83’, di Kiyine all’85’ e di Akpa Akpro al 89′.