Caicedo, Collegio Arbitrale respinge il ricorso: dovrà lasciare il Genoa

by Enrico Ricciulli

I tifosi del Genoa - Foto Antonio Fraioli

Felipe Caicedo non è più un calciatore del Genoa. Lo ha sancito il Collegio Arbitrale respingendo il ricorso dell’ecuadoriano. Quest’ultimo aveva firmato un contratto di un anno con opzione per le due stagioni successive. L’avvocato Mattia Grassani del Foro di Bologna, interpellato dal club rossoblu, ha dimostrato che il giocatore non l’ha esercitato nella maniera corretta e di conseguenza il mancato rinnovo del contratto per il biennio 2022/2024. L’ex Lazio, infatti, aveva provato a fare causa al club rossoblu’ chiedendo il riconoscimento della validità del diritto di opzione e un risarcimento nei suoi confronti.