Cagliari, squadra in ritiro ad Assemini: assenti giustificati Nandez e Godìn

by Davide Triolo

Nahitan Nandez - Foto Antonio Fraioli

Il Cagliari si trova in ritiro ad Assemini, in Trentino, ritrovatosi quasi nella propria complessità durante la giornata di martedì 27 luglio. Doppia seduta di allenamento fissata a mercoledì 28 luglio, non prima di una cena serale organizzata per unire ulteriormente il gruppo, sebbene alcuni componenti non siano presenti. Diego Godìn e Nahitan Nandez sono difatti ancora assenti giustificati, in quanto entrambi in partenza; il difensore ha annunciato chiaramente che il club abbia bisogno di vendere e dunque sta cercando una sistemazione. Il centrocampista, invece, è in orbita Inter, seppur non vi sia attualmente un accordo economico tra meneghini e sardi. Questione Radja Nainggolan in stand-by, ma il Cagliari inizia a prepararsi all’amichevole con l’Augsburg, in terra teutonica, fondamentale per comprendere le condizioni fisiche degli atleti in vista dell’inizio della Serie A 2021/2022. Prima delle sfide di massima serie, però, il Cagliari di Leonardo Semplici dovrà vedersela con la Cremonese in Coppa Italia, in data 16 agosto.