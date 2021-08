Cagliari, presentata la terza maglia 2021/22: domina il celeste in omaggio all’Uruguay

by Mario Boccardi

Sardegna Arena, Cagliari

“Così distanti, così vicini. Due popoli accumunati dal sole, dal mare, dalla passione per il calcio; due realtà separate migliaia di chilometri ma unite da un rapporto speciale, quello che tradizionalmente lega il Cagliari all’Uruguay. Cuore, fantasia, garra: sono ben ventidue i calciatori uruguaiani ad aver già indossato la maglia del club nel corso della sua storia ultracentenaria. Da qui l’omaggio pensato dal Cagliari e da Adidas: la terza maglia per la stagione 2021/22 sarà celeste, come quella della Nazionale uruguaiana“. Con questo comunicato, il Cagliari comunica la scelta del colore celeste per la terza maglia 2021/22: la società sarda, legata da un filo conduttore indissolubile con la Nazione sudamericana, ha scelto, per la prossima annata, di omaggiare l’albiceleste con il nuovo kit. “Testimonial del lancio – prosegue il comunicato della società – è Marco Francescoli: figlio di Enzo ‘El Principe’, nato proprio a Cagliari, si divide tra la Sardegna e l’Uruguay. Un cittadino del mondo che porta sempre con sé il legame tra le due terre che lo hanno cresciuto”.