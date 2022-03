Cagliari: Pavoletti positivo al Covid

by Christian Poliseno

Leonardo Pavoletti - Foto profilo Facebook ufficiale

Nuova positività al Covid in casa Cagliari. L’attaccante Leonardo Pavoletti è infatti risultato positivo all’ultimo tampone. Anche lui positivo quindi, dopo il caso di Marin, ancora bloccato dal virus scoperto durante il ritiro con la nazionale rumena. Mazzarri ovviamente spera in un tampone negativo che liberi i due giocatori per la fondamentale gara salvezza al Friuli contro l’Udinese, ma non sarà facile.