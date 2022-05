Cagliari: la clausola del rinnovo fino al 2024 di Mazzarri dipende da Salernitana-Venezia

Walter Mazzarri - Foto Antonio Fraioli

Il quotidiano La Nuova Sardegna, nell’edizione odierna di martedì 3 maggio, conferma l’esistenza di una clausola nel contratto che Walter Mazzarri ha firmato con il Cagliari che prevede il rinnovo fino al 2024 in caso di esonero del tecnico con la squadra fuori dalle ultime tre posizioni di classifica. Il tecnico toscano è stato sollevato dall’incarico ieri, lunedì 2 maggio, con il Cagliari quartultimo. Bisognerà aspettare però il recupero di giovedì 5 maggio tra Salernitana e Venezia perché nel caso in cui i granata dovessero vincere, a parità di partite, i sardi si ritroverebbero al terzultimo posto e dunque la clausola non avrebbe più valore.