Cagliari, Cerri coi capelli biondo platino: “Per la salvezza”

by Mattia Zucchiatti 17

Nuovo look per Alberto Cerri che si è presentato alla Sardegna Arena con capelli biondo platino. “Ho perso una scommessa, ma centrava la salvezza e quindi sono contento di averla persa“, ha spiegato l’attaccante sardo ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della partita dell’ultima giornata di campionato contro il Genoa. E sulla stagione: “Di errori ce ne sono stati, non credo che sia il momento di elencarli tutti. Lo abbiamo già fatto in spogliatoio e speriamo di non commetterne più in futuro”.