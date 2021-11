Cagliari-Atalanta 1-2, Mazzarri: “Meritavamo il pareggio”

by Michele Muzzarelli

Walter Mazzarri, Torino 2019-2020 - Foto Fraioli

“Non dobbiamo guardare la classifica. L’Atalanta è una squadra di livello internazionale, abbiamo fatto una grande gara ma non raccogliamo punti. Ai punti meritavamo almeno un pareggio, come contro Roma e Bologna”. Queste le dichiarazioni di Walter Mazzarri dopo la sconfitta del suo Cagliari contro l’Atalanta per 2-1. La rete di Joao Pedro illude i sardi, poi è Zapata a regalare tre punti ai bergamaschi. E sulla fiducia del presidente Giulini: “Fa piacere – ha detto a Sky – è coerente con quello che ci siamo detti quando mi ha cercato. Non dobbiamo guardare la classifica, ma solo la prestazione, poi quel Signore lassù forse si accorgerà anche di noi. Al momento giochiamo ogni tre giorni e succedono cose incredibili, come l’ascesso di Keita”.

Sul passaggio al 4-4-2: “Contro la Lazio abbiamo giocato così, ho provato a fare scelte diverse ma ho perso giocatori fondamentali come Dalbert. Alcune variazioni tattiche sono obbligate”. Ora c’è la pausa nazionali (“Abbiamo tanti convocati, ed è un bene ma così non abbiamo la settimana per prepararci”), la ripresa offrirà i match contro Sassuolo, Salernitana e Verona: “Speriamo di recuperare giocatori fondamentali”, ha concluso Mazzarri.