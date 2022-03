Cagliari: allo stadio arriva Artiom, scappato dalla guerra in Ucraina

by Deborah Sartori

Stadio Sant'Elia di Cagliari - foto di Sandrino 14 CC 3.0

Dalla guerra in Ucraina a Cagliari. Artiom è un giovane calciatore ucraino scappato dal campo di battaglia e arrivato in Sardegna come rifugiato. Grazie al club sardo, il ragazzo classe 2007 potrà continuare ad allenarsi in Italia, nel settore giovanile rossoblù. Ad accoglierlo allo stadio il dg Mario Passetti e il responsabile del settore giovanile Bernardo Mereu. Nell’occasione, proprio Mereu ha consegnato ad Artiom il suo primo kit da allenamento. “Il Cagliari Calcio è lieto di poter regalare a un ragazzo di appena 15 anni la possibilità di giocare e divertirsi anche in un momento così complesso. Lo sport unisce, può e deve farsi portatore di pace, trasmettendo ai più giovani i valori dell’amicizia e dell’integrazione“, scrive il club.