Brozovic respira nella finalina mondiale: gestito il problema al flessore, l’Inter sorride

Non c’è lesione, ma nemmeno esigenza di forzare i tempi. Marcelo Brozovic, come previsto, non ha giocato la finalina mondiale tra Croazia e Marocco. Gli esami strumentali effettuati non hanno evidenziato lesioni al flessore e il croato sarà quindi pronto per i primi impegni del 2023 con i nerazzurri. Una buona notizia per Simone Inzaghi che, dopo aver abbracciato Lukaku, Dumfries e Onana, si prepara a ritrovare l’altro calciatore impegnato al Mondiale.