Bologna, Medel: “Futuro? Spero di rimanere, ma dipenderà dal club”

“Il mio contratto scade a giugno. Tutto dipenderà dalla società e dell’allenatore, ma io spero di rimanere qua. Sia io che la mia famiglia ci troviamo benissimo qui”. Così Gary Medel è intervenuto in un’intervista ai canali ufficiali del Bologna riguardo al suo futuro. “Abbiamo ripreso gli allenamenti in modo intenso, ma da quando è arrivato Thiago Motta è un’abitudine – aggiunge -. Siamo pronti per iniziare bene a gennaio. E’ strano essere fermi a dicembre. Dobbiamo farci trovare pronti per dare subito il 100%”.