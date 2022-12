Bologna-Kapfenberg oggi in tv: data, orario e diretta streaming amichevole 2022

Tutto pronto a Bologna, al centro tecnico Niccolò Galli, per la sfida Bologna-Kapfenberg, match amichevole in vista del ritorno, nel 2023, del campionato di Serie A. Alcune assenze, ovviamente, ma i rimasti in casa rossoblù vorrano darsi certamente da fare per non perdere l’allenamento. La partita andrà in scena nella giornata di oggi venerdì 9 dicembre alle ore 14:00 ma non sarà trasmessa da alcuna piattaforma streaming, né gratis e in chiaro in TV. Tuttavia, sarà possibile seguire gli aggiornamenti del match sulla pagina ufficiale del club emiliano. Sportface vi offrirà aggiornamenti in tempo reale del match.