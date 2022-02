Bologna-Inter potrebbe giocarsi ad aprile, ma rischia di non esserci una data

by Matteo Di Gangi

Simone Inzaghi - Foto Antonio Fraioli

Bologna-Inter non ha ancora una data. Il match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si sarebbe dovuto giocare lo scorso sei gennaio ma l’Asl locale bloccò i padroni di casa per otto casi di Covid-19. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea si è espresso in maniera chiara: il provvedimento dell’Asl è stato giudicato correttamente e ha invitato la Lega a trovare una nuova data per giocare la partita. Sì, ma quando?

Complici i tanti impegni dell’Inter, tra Coppa Italia e Champions League, nei mesi di febbraio e marzo ci sono solamente due date disponibili: 22-23 febbraio e 15-16 marzo (ovvero quando a giocare in Champions League sarà la Juventus), ma il ricorso dell’Inter alla Corte d’Appello Federale di fatto impedisce alla Lega di riprogrammare la partita. E non è finita qui perché l’Inter, in caso gli venisse rigettato il ricorso dal secondo grado di giustizia sportiva, potrebbe rivolgersi come ultima istanza al Collegio di Garanzia dello Sport, allungando ancora di più i tempi. E dunque, di fatto, la partita si dovrebbe recuperare non prima di aprile. E anche qui la domanda sorge spontanea? Quando?

Ad aprile, in mezzo alla settimana, ci sono quattro slot: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27. Uno è già occupato, ovvero il terzo, visto che in quella data ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Ne rimangono tre ma sono vincolati alla doppia sfida con il Liverpool: sì, perché nelle prime due settimane di aprile si giocheranno i quarti di finale di Champions mentre nell’ultima settimana, 26-27 aprile, andranno in scena le semifinali di andata. Dunque il ragionamento è molto semplice: se l’Inter dovesse andare in semifinale di Champions la partita non si potrà recuperare prima di maggio. E c’è un precedente: Lazio-Torino dello scorso anno. La partita si recuperò all’ultima data utile, ovvero tra la penultima e l’ultima giornata di campionato. E tra l’altro fu decisiva per la salvezza visto che, con lo 0-0 finale, i granata si salvarono e condannarono alla retrocessione il Benevento. Qualora invece l’Inter dovesse uscire sconfitto dalla doppia sfida contro il Liverpool ad aprile ci sarebbe tempo e modo per recuperare la partita con il Bologna che, ad oggi, non conosce una data.