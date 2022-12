Bologna, Ferguson: “Abbiamo tecnica e carattere, possiamo crescere molto”

Su Arnautovic: “Marko è soprattutto un grande ragazzo, detto che come calciatore è fra i top dei top. Lui può fare tutto, è importante per noi fuori e dentro il campo. E poi parla con tutti: conosce 5 lingue e le usa con ognuno di noi. Mai sentito uno come lui. Di solito in Scozia negli spogliatoio si parla solo inglese perché tanto si pensa che lo conoscano tutti. Lui no: sa olandese, tedesco, italiano e altre lingue. Spettacolare”.

“Il mio sogno? Qualificarmi con la Scozia a un Mondiale. Ma soprattutto alzare un Coppa: adoro l’idea di poter un giorno fare quel gesto” conclude Ferguson.