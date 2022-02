Bologna-Empoli, giallo pesante per De Silvestri: salterà la sfida contro la Lazio

by Enrico Ricciulli

Marko Arnautovic e Lorenzo De Silvestri - Foto Marti

Cartellino giallo molto pesante per Lorenzo De Silvestri durante Bologna-Empoli, sfida valevole per la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/2022. Il terzino emiliano è stato punito dall’arbitro Cosso in seguito ad un parapiglia con Bandinelli avvenuto al 41′ del primo tempo nei pressi del cerchio di centrocampo. Si tratta di un’ammonizione dura da digerire per il giocatore di Mihajlovic. De Silvestri, infatti, era diffidato e dunque salterà la prossima sfida contro la Lazio, la squadra in cui è cresciuto e con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti.