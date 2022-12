Bologna, buon test per i rossoblù: 9-0 contro il Kapfenberger

Il Bologna di mister Thiago Motta è tornato in campo questo pomeriggio alle 14 per disputare un’amichevole contro il Kapfenberger. Buona prestazione per i rossoblù che si sono imposti sulla società austriaca con un netto risultato di 9-0. Ad aprire le marcature ci ha pensato Lykogiannis al 16esimo minuto, il raddoppio poi, solo un minuto dopo con la firma di Dominguez. La rete di Sansone ha infine chiuso la prima frazione di gioco sul risultato dello 3-0. Ad inizio ripresa il club emiliano ha continuato la buona prestazione vista nel primo tempo, Cambiaso va a segno al 49esimo e Ferguson al 50esimio. Di seguito gli ulteriori gol di Vignato, Arnautovic, Barrow, e Lucumi hanno completato il tabellino dei marcatori, tutti differenti ma tutti efficienti. Buon test quindi per la formazione rossoblù dopo l’inizio della pausa campionato.