Bologna, Arnautovic: “Mourinho voleva portarmi a Manchester, ma non avevano abbastanza soldi”

L’attaccante del Bologna Marko Arnautovic ha parlato del suo ex allenatore, Jose Mourinho, che ora è alla guida della Roma. Il tecnico portoghese – racconta a Sportweek il centravanti austriaco – lo voleva nel suo Manchester United: “Jose voleva prendermi quando giocavo per il West Ham. Mi ha chiesto quanto sarebbe costato il trasferimento. Ho detto: “Ah, quindi vuoi ancora vedermi nella squadra?” Ma il suo Manchester United aveva già acquistato Pogba e non avevano abbastanza soldi per organizzare il mio trasferimento”. Arnautovic ha giocato per il West Ham dal 2017 al 2019. Dopo il trasferimento sfumato allo United, si è trasferito in Cina per poi tornare in Italia nel 2021 firmando un contratto con il Bologna.