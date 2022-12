Biglietti Supercoppa Italiana 2022 Milan-Inter: prezzi e come acquistarli

La Lega Serie A ha ufficializzato i prezzi dei biglietti disponibili per la Supercoppa Italiana 2022 tra Milan e Inter a Riyadh, in Arabia Saudita. Sela Sport, partner dell’organizzazione, farà partire la vendita mercoledì 7 dicembre. I tickets saranno in vendita su questa piattaforma. “Per poter entrare in Arabia Saudita, ogni tifoso dovrà procedere anche con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura sul sito seguente”, si legge sul sito della Lega Serie A.

Prezzi biglietti

Category 1 (450 saudi riyals)

Category 2 (375 saudi riyals)

Category 2 up (325 saudi riyals)

Category 3 North (120 saudi riyals)

Category 3 South (120 saudi riyals)

Silver (3.000 saudi riyals)

Gold (5.000 saudi riyals)