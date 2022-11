Benitez: “Napoli? Ho detto a Spalletti che può vincere lo Scudetto”

Rafa Benitez ha parlato a margine della tavola rotonda organizzata a Torino dalla Juventus sulle seconde squadre. Questo il commento dell’ex allenatore del Napoli: “Spalletti sta facendo bene. Gli azzurri stanno giocando bene ma anche in maniera vincente. Ho detto a Luciano che possono vincere lo Scudetto”. Lo spagnolo ha ammesso che gli piacerebbe “lavorare in una squadra che compete per qualcosa”, la Juventus “farà bene, perché ha un ottimo allenatore”. Per il mister iberico, che ha allenato anche Inter, Liverpool, Chelsea, Real Madrid e per ultimo l’Everton, il Brasile è la squadra favorita per la vittoria dei mondiali in Qatar.