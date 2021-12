Barbara Cirillo ringrazia Andreazzoli: “Messaggio positivo per le giornaliste sportive”

by Davide Triolo

Aurelio Andreazzoli - Foto Antonio Fraioli

“Questo è un messaggio a tutte le giornaliste tv che si occupano di calcio, un messaggio positivo. Non ci dovrebbe essere differenza se di fronte a un allenatore c’è un uomo o una donna; personalmente, quando faccio una domanda non mi capita mai di pensare ‘Sono una donna e magari sbaglio’. Anche dall’altra parte deve esserci rispetto, Andreazzoli ha dato un peso a ciò che diceva la giornalista e ha chiesto il mio parere“. Queste sono le parole di apprezzamento di Barbara Cirillo nei confronti di Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Atalanta. Siparietto lodevole tra la giornalista e l’allenatore italiano, in merito a un consiglio tattico offerto dall’esponente di Dazn all’empolese. Cirillo ha evidenziato l’episodio rimarcando l’importanza del rispetto per le donne nel mondo dello sport, anche in considerazione al recente caso Greta Beccaglia. Messaggio importante di Andreazzoli, con annesse parole al miele di Cirillo.