Atalanta, squadra al lavoro in vista dell’amichevole contro il Betis

Nel pomeriggio della giornata odierna di mercoledì 21 dicembre, l’Atalanta ha svolto un allenamento in preparazione dell’amichevole contro il Betis, in programma a Siviglia venerdì 23. Per i ragazzi di Gasperini si tratterà dell’ultimo impegno prima di Natale. Inoltre, la società ha reso noto che Andrea Anselmi è entrato a far parte dell’area comunicazione del club. L’uomo sarà il nuovo responsabile della comunicazione sportiva e lavorerà a stretto contatto con Elisa Persico e Andrea Lazzaroni.