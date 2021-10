Atalanta-Milan, Suma esplode: che gioia con Calabria, Leao e Tonali (VIDEO)

by Redazione 5

Mauro Suma si gode un Milan stellare. La formazione di Pioli non si ferma, resta imbattuta e passa anche a Bergamo, al Gewiss Stadium, contro una Atalanta che si è svegliata troppo tardi. Per i rossoneri ci sono le reti di Calabria in avvio di gioco, poi Tonali e infine anche Leao. Il solito Leao che dopo il gol in Champions con l’Atletico non vuole fermarsi. Ecco la reazione del commentatore tifoso.

VIDEO