Atalanta-Lazio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv e streaming Atalanta-Lazio, sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A 2022/2023. Sfida ad alta quota al Gewiss Stadium, dove si affrontano le squadre di Gasperini e Sarri. Padroni di casa sulla carta favoriti, anche in virtù della pesante assenza di Ciro Immobile, che tornerà solo nel 2023. Chi la spunterà? Per scoprirlo, l’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di domenica 23 ottobre, con la partita che sarà visibile in diretta streaming su Dazn, oltre che in tv su Zona Dazn previa attivazione della relativa offerta.