Atalanta-Lazio 2-2, De Roon: “Primo tempo dominato, con lo United per vincere”

by Michele Muzzarelli

Robin Gosens, Atalanta - Foto Antonio Fraioli

Marten De Roon ha parlato nel post-partita di Atalanta-Lazio 2-2, match che ha visto l’olandese mettere a segno il gol decisivo nel finale. “Sono contento per aver segnato all’ultimo minuto, avevo commesso un errore a centrocampo sul loro gol – ha spiegato – Nel primo tempo abbiamo dominato, ma abbiamo subito gol. Abbiamo fatto una grande partita e meritavamo di più, adesso torneranno anche i giocatori infortunati ma comunque a livello fisico stiamo bene.” Sale intanto l’attesa per l’impegno di Champions, visto che tra pochi giorni a Bergamo arriverà il Manchester United: “Vogliamo vincere, per rifarci della sconfitta di Old Trafford. Sarà una grande serata, tanta roba.”