Atalanta, fissato un nuovo test prima della ripresa: venerdì sfida contro il Crema

In vista dell’ormai imminente ripresa del campionato di Serie A 2022/2023, l’Atalanta ha fissato in calendario una nuova ed ultima amichevole. Venerdì 30 dicembre alle ore 15:00, infatti, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini affronteranno il Crema, formazione che milita in Serie D, presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. In questa sfida l’accesso al pubblico sarà limitato fino all’esaurimento dei circa 400 posti in tribuna. Il giorno prima, invece, l’ultimo test internazionale, alle ore 19:00, al Gewiss Stadium di Bergamo, contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar in cui militava il centrocampista atalantino Teun Koopmeiners e che annovera tra le sue file il fratello Peer.