Atalanta, diverse positività: slitta partenza per sfida contro Lazio

by Andrea Bellini

Gian Piero Gasperini - Foto Antonio Fraioli

Ore di attesa per l’Atalanta, la cui partenza per Roma per la partita di domani sera contro la Lazio, valida come uno degli anticipi della 23esima giornata di Serie A, slitta alla mattinata di domani, quando si avranno i risultati del nuovo giro di tamponi. Infatti, nel gruppo squadra sarebbero state riscontrate diverse positività al Covid, portando la società al provvedimento.