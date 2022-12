Atalanta, firmata convenzione per completare restyling Gewiss Stadium: fine lavori a settembre 2024

L’Atalanta ha annunciato la firma odierna, 23 dicembre, della convenzione che dà il via all’ultima fase del restyling a cui è stato sottoposto il Gewiss Stadium. In particolare, ricorda il club nella nota ufficiale, nei prossimi mesi si procederà con il “rifacimento della Curva Sud Morosini, del Settore ospiti e dei Distinti Sud del Gewiss Stadium oltre che del parcheggio interrato e della piazza adiacenti”. I cantieri saranno operativi dalla fine della stagione in corso, con la fine dei lavori che è prevista per settembre 2024. A quel punto, come aveva già commentato l’amministratore delegato Luca Percassi, “avremo lo stadio da 25mila posti che Bergamo merita e di cui siamo orgogliosi”.