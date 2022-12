Atalanta, battuta 2-1 il Real Calepina. In gol German Denis

L’Atalanta ha battuto in amichevole il Real Calepina dell’ex German Denis. Al Centro Bortolotti, gli orobici si sono imposti per 2-1. Nel primo tempo è arrivata la doppietta di Duvan Zapata, a segno all’11’ e al 22′. Poi è arrivato il gol dell’ex dell’attaccante argentino, 41enne, protagonista con la maglia dell’Atalanta dal 2011 al 2016. L’Atalanta ha annunciato il gol del Tanque con la scritta: “Gol di Denis, sì quel Denis”. Sono tre i gol in Serie D in questa stagione per Denis.