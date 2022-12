L’Atalanta ha anticipato alle 14.30, anziché le 15 come precedentemente comunicato, il test amichevole in sede contro la Real Calepina, club che milita in serie D, dell’ex attaccante German Denis. La partita verrà disputata sul campo 2 del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, terreno di gioco delle partite casalinghe della Primavera nerazzurra.