Asl Salerno: “Salernitana ha tre positivi, due sono dello staff. Esito tamponi in serata”

by Giorgio Billone

Stadio Arechi Salernitana - Madip86 CC BY-SA 4.0

L’Asl di Salerno ha diramato una nota nella quale si è fatto il punto della situazione legata alla Salernitana che in seguito ad alcuni positivi al Covid-19 emersi non è partita quest’oggi alla volta del Friuli per giocare contro l’Udinese: “Dopo la comunicazione da parte della società di un primo positivo, l’Asl ha disposto i controlli opportuni, dai quali è emersa la positività di altri due componenti dello staff (non giocatori), di cui uno sintomatico. Pertanto , si è deciso di attendere il responso degli altri tamponi per prendere le decisioni del caso”. L’esito dei tamponi sarà reso noto in serata.